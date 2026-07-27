Омская прокуратура требует отдать городу 34 объекта водоснабжения

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

27 июля прокуратура Омской области сообщила об очередном обращении в Арбитражный суд. Иск подан с целью признать права муниципальной собственности на 34 объекта водоснабжения, построенных АО «ОмскВодоканал» в рамках инвестиционной программы. Их объектов превышает 0,5 млн рублей.

Как показала проверка, с 2008 года предприятие возвело 326 сооружений капитального строительства. Из них 34 (сети водопровода, канализации и коллекторы) поставлены на баланс «ОмскВодоканала» 13 лет назад. Спустя указанный срок имущество подлежит безвозмездной передаче городу. Компания не выполнила обязательства, нарушив условия соглашения и требования закона.

Ведомство настаивает на истребовании объектов у АО «ОмскВодоканал».

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