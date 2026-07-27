Врач из Омска получила нагрудный знак «Отличник здравоохранения»

Фото предоставила пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Замруководителя городской больницы №2 Татьяна Геншель стала кавалером нагрудного знака Отличник здравоохранения Омской области. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения 26 июля.

«С самого детства меня привлекала медицина, возможно, из-за примера родственников-врачей. Я зачитывалась книгами о строении тела, болезнях и лечении, восхищалась историями великих докторов, спасавших тысячи жизней. Мечта стать полезной и знающей укрепилась, я поняла, что это призвание, требующее самоотверженности, и пошла в медицинский институт», — рассказала Татьяна Андреевна Геншель.

В больнице она прошла путь от рядового врача до заместителя, совмещая руководство с работой профпатолога. Специалист внедрила новые стандарты и протоколы, что повысило качество диагностики и лечения. Под ее началом модернизировали оборудование и улучшили условия для персонала. Татьяна Андреевна организует стажировки студентов и привлекает в профессию молодежь.

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