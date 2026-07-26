В Омской области за сутки в авариях пострадали два человека

Фото: Кирилл Янчицкий.

За сутки 25 июля в Омской области на дорогах случились две аварии с пострадавшими. В них получили травмы два человека.

В ходе надзора инспекторы возбудили 673 административных дела за нарушения ПДД, сообщила областная Госавтоинспекция. Из них за пьяное вождение отказ от прохождения медосвидетельствования это были 11 дел. За нарушения ПДД пешеходами протоколов было 11.

Нарушений правил перевозки детей было зафиксировано 22. Проездов на красный сигнал светофора — 12.

За нарушение правил проезда пешеходных переходов протоколов выписали три.

Ранее мы сообщили, что в Омске в аварии двух иномарок пострадали два человека.

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