В Омске за два миллиона продается точка греческого быстрого питания

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Омска на портале «Авито» вышло объявление о продаже точки питания «Гирос на Бударина». Ее готовы сбыть за 2 млн рублей.

По словам владельца, павильон полностью оборудован.

Павильон специализируется на греческой закуске для быстрого питания, гиросе. Как пишет продавец, локация тут удачная, рядом расположены офисы, колледж и магазины. Большая проходимость гарантирует стабильный поток посетителей и хорошую прибыль. Выручка составляет 1 млн рублей в месяц, а расходы 700 тыс. Таким образом, окупиться такой объект должен за 12 месяцев.

Гирос во многом похож на шаурму, это мясо с различными вариациями добавок, оборачиваемое в подобие лепешки или лаваша.

«Успешная бизнес модель, приносящая стабильную прибыль. Возможность масштабирования (франшиза или сеть)», — добавил нынешний владелец точки.

За 2 млн новый владелец получит все необходимое для работы с первого дня покупки. Здесь есть гриль, холодильники, фритюр, плитка, другое нужное оборудование. У точки разработанное меню с технологическими картами и налаженные поставки сырья.

Ранее мы писали, что в Омске продается за 8,5 миллиона рублей мини-база отдыха.

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