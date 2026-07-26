Президент РФ и омский губернатор обсудили экономику и юбилей освоения Прииртышья

Фото: правительство Омской области

Губернатор Виталий Хоценко 25 июля провел и личную встречу с президентом Владимиром Путиным с широким кругом вопросов, от экономики и до социального развития и местных ключевых инфраструктурных проектов. Визит главы государства, напомним, был связан с прошедшим омским форумом сотрудничества России и Казахстана.

«Губернатор проинформировал главу государства Владимира Путина о социально-экономическом развитии региона, реализации крупных инфраструктурных проектов, мерах поддержки участников СВО и подготовке к празднованию 400-летия начала освоения Россией Омского Прииртышья.

В ходе встречи глава региона представил президенту результаты работы по основным направлениям развития области и рассказал о проектах, которые реализуются при поддержке главы государства», — сообщила пресс-служба облправительства.

В числе названных проектов масштабное благоустройство набережной Иртыша в Омске, строительство Северного обхода, аэропорт «Омск-Федоровка».

Особо обсудили подготовку к празднованию в 2028 году 400-летия начала освоения Россией Омского Прииртышья. Соответствующий указ об этом президент уже подписал в текущем году, в июне.

По словам же Хоценко, для жителей региона эта дата имеет особое значение, так что областное правительство намерено использовать юбилей как возможность для исполнения новых значимых проектов и дальнейшего развития.

Губернатор также отметил, что масштабное обновление набережной Иртыша, про которое он сообщал президенту ранее, весной, уже идет на завершающий этап. Проект реализуется при поддержке Путина и при активном участии различных стратегических партнеров региона в виде коммерческих компаний и организаций.

Кроме того, Виталий Хоценко проинформировал главу государства о ходе строительства дорожного Северного обхода Омска и реализации проекта аэропорта «Омск-Федоровка». Они для транспортного и экономического развития региона имеют стратегическое значение.

Губернатор выразил Путину признательность за постоянное внимание к области и поддержку инициатив, направленных на повышение качества жизни местных жителей.

Ранее об итогах форума России и Казахстана мы уже писали.

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