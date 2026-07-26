В Омске на турнире Шлеменко российские бойцы победили турка и немца

Фото: лига SFC

В Омске 25 июля на турнире промоушна SFC, одновременно бывшего и матчевой встречей сборной «Россия – Казахстан» против сборной мира помимо боев Андрея Корешкова и Александра Подмарева, были и другие интересные встречи. Напомним, общий счет матча получился разгромным, представители РФ и Казахстана победили в нем 7:0, выиграв все свои бои.

О бое Корешкова мы уже писали. Еще двум россиянами, помимо него и Подмарева, были Марат Рахманов и Максим Рудопысов (оба — из академии «Шторм»). Марат победил турка Эртюрка Йетера техническим нокаутом, как и «Спартанец». А Максим в своем дебютном бое на профессиональном уровне в целом выиграл немца Натана Садовски также техническим нокаутом.

В остальном расписании были бои казахстанских атлетов. В них Аслан Искандеров нокаутировал азербайджанца Мурвета Рустамова, а Никита Балтабаев выиграл удушающим приемом у иранца Амира Хоссейна Хабиби, сообщил региональный минспорт.

А во встрече Медгата Жакыпбека с молдаванином Георге Гритко второй получил травму, в итоге продолжать было невозможно, Медгат был также объявлен победителем.

А до начала матчевой встречу прошли поединки-прелимы, которые традиционно в основную программу турниров не входят. В них отметим таких победителей, как омич Александр Шепель, Мирали Азизов (Челябинск), Исмаил Атаев (Туркменистан) и Алексей Полянский из Москвы.

Ранее мы также писали, что португальского оппонента Рибейру Андрею Корешкову срочно нашли как замену, поскольку Энтони Айви, который планировался изначально, снялся с боя по состоянию здоровья.

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