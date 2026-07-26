В Омске снова задержался ряд рейсов в другие регионы

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 26 июля, в Омском аэропорту имени Карбышева произошли задержки рейсов в разные направления. Таковы данные онлайн-табло воздушной гавани.

В числе лайнеров, уже вылетевших, но с опозданием, три московских. У них задержки составили от получаса до почти трех часов.

Также позже вылетел самолет авиакомпании «Икар» в Сочи. Удалось это ему в 7:32 вместо 5:35.

В числе задержанных также были рейсы в Казань (отложен пока до 15:20) и Санкт-Петербург (должен был вылететь в 8:40, по факту сделал это в 12:30).

Задержки рейсов объясняются поздним прибытием бортов в Омск под рейсы из других городов.

Ранее мы писали, что отмена рейсов в Астану из Омска продлена до 31 июля, будут ли они летать в августе, перевозчик не уточнил.

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