Дивизия подводного крейсера «Омск» прислала особые слова городу в День ВМФ

Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России 26 июля отмечают День Военно Морского флота. В связи с этим и в адрес Омска и горожан пришли приветственные слова от командира 10 й дивизии подводных лодок подводных сил Тихоокеанского флота Ивана Губина, в это подразделение входит и атомный подводный ракетный крейсер «Омск».

Как рассказал в своих аккаунтах в соцсетях мэр Сергей Шелест, Губин поздравил омичей как причастных и подчеркнул, что ВМФ остается символом могущества и надежной основой обороноспособности страны, его история это труд, открытия и подвиги во славу страны.

Мэр отметил, что партнерские отношения с экипажем «Омска», восстановленные в текущем году, будут продолжены. Моряков ждут и на праздновании Дня Омской области и Дня города Омска с 31 июля по 2 августа.

Ранее мы писали, что омичей предупредили об артиллерийских испытаниях в районе поселения Пушкино.

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