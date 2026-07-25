В Омской области в четвертый раз объявили беспилотную опасность

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 25 июля, в 13:12 сразу из нескольких источников: МЧС и губернатора Омской области Виталия Хоценко, появилось сообщение о беспилотной опасности в Омске. Такие данные появились у Министерства обороны России.

«Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по телефону 112», — сообщил губернатор.

Напомним, опасность налета вражеских БПЛА объявлена в Омске в четвертый раз. Во время предпоследней атаки, 6 июля, на территории Омской области впервые сбили дрон, также во время налета пострадал объект ОНПЗ.

Важно, что в Омской области действует запрет на съемку и размещение фото- и видео-материалов атаки БПЛА, работы сил обороны и последствий атаки. Ранее омичей уже привлекали за это к административной ответственности.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru