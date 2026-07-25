Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз на период с 24 по 27 июля. Как сообщили в ведомстве, восточные районы Омской области окажутся под влиянием высотного циклона — там в дневные часы возможны кратковременные дожди и грозы. Западные же территории региона, напротив, попадут в зону антициклона, что обеспечит погоду без существенных осадков.

В субботу, 25 июля, ночью температура воздуха составит +9…+14°C, днем столбики термометров поднимутся до +22…+27°C. В отдельных районах пройдут слабые дожди. Ветер северо-западный и северный, 7–12 м/с.

В воскресенье, 26 июля, в регионе потеплеет: ночью ожидается +11…+16°C, днем воздух прогреется до +25…+30°C. В ночные часы в отдельных районах прогнозируются туманы, которые могут ухудшить видимость на дорогах. Днем местами возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 4–12 м/с.

В понедельник, 27 июля, жара достигнет своего пика. Ночью температура составит +12…+17°C, днем — +26…+31°C. В течение суток местами ожидаются слабые дожди. В отдельных районах вновь возможны туманы.

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