Омское отделение ЦБ прокомментировало снижение ключевой ставки

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Омское отделение Центробанка сообщило о решениях совета директоров всего регулятора, согласно которым 24 июля снизили ключевую ставку до 14% годовых. Снижение составило 0,25%.

В Центробанке отметили, что экономика России в целом в 2026 году пока росла умеренными темпами.

«Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Рост кредитования в июне немного замедлился. Предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. Вместе с тем с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем прогнозировалось в апреле, требуется более плавное снижение ключевой ставки», — сказано в сообщении омского отделения.

ЦБ будет принимать дальнейшие решения о ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции, инфляционных ожиданий и оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Базовый сценарий ожидает среднюю ставку в диапазоне 14,5–14,6% годовых в 2026-м и 10,5–12,5% в 2027 году. По прогнозу Банка России, из-за случившегося значимого роста цен на топливо инфляция в этом году составит 6,0–7,0%.

С учетом проводимой денежно-кредитной политики, в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, считают в регуляторе.

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