Большеуковская больница отправила на фронт 4 машины

Фото предоставила пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Коллектив Большеуковской ЦРБ передал для нужд бойцов 2 машины скорой помощи и 2 санитарных автомобиля. Данный транспорт долгие годы использовался для выездов к пациентам. Об этом сообщила 24 июля пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.

Сейчас техника проходит осмотр, местные волонтеры ведут восстановительные работы. Подготовленные машины поступят в Фонд регионального развития, откуда их направят военнослужащим в зону спецоперации.

«Наши машины помогут бойцам быстрее добираться до позиций, вывозить раненых, доставлять гуманитарную помощь туда, где она жизненно необходима. Для нас это знак того, что тыл и фронт едины, что никто из наших ребят не останется без поддержки», — сказал главный врач Большеуковской центральной районной больницы Денис Красов.

Фото предоставила пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Напомним, ранее мы писали, что поликлиника №4 передала 2 авто бойцам СВО.

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