Омский избирком зарегистрировал 26 кандидатов в Госдуму

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области завершился этап выдвижения претендентов на депутатские мандаты в Государственную Думу РФ 9-го созыва. Об этом сообщила 24 июля Избирательная комиссия региона.

На 3 одномандатных округа, отведенных области, зарегистрировали 26 человек. 10 кандидатов поведут борьбу в Омском округе № 141, это Андрей Алехин, Алексей Байков, Владимир Гуселетов, Иосиф Дроботенко, Анастасия Ивашова, Андрей Кривошеев, Максим Макаленко, Марина Кубарева, Юрий Лавров и Дмитрий Перминов.

В Москаленском округе № 142 выдвинулись 7 претендентов: Кирилл Атаманиченко, Андрей Бондаренко, Виктор Жарков, Андрей Капля, Наталья Тузова, Олег Смолин и Татьяна Шнейдер.

В Любинском, № 143, зарегистрированы 9 кандидатов: Сергей Андрианов, Игорь Антропенко, Антон Воронов, Андрей Ефимов, Ольга Консевич, Алексей Кучук, Владимир Лифантьев, Максим Родионов и Константин Юдин.

Среди всех соискателей — 21 мужчина и 5 женщин. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября одновременно с выборами в Законодательное собрание Омской области.

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