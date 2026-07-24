Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира»

Настоящее буйство красок царит в омском Дендрологическом саду имени Г. А. Гензе. В третьей декаде июля там главенствуют колеусы, покоряющие посетителей с первого взгляда. Яркие фотографии показали представители БУ Омской области «Управление по охране животного мира».

Лиственная феерия напоминают творение художника: палитра включает оттенки от сочного зеленого до глубокого бордового. Причудливые узоры и бархатистая поверхность дополняют картину. Эти растения выглядят небольшими шедеврами, их считают звездами декоративного озеленения благодаря неприхотливости и быстрому росту.

Фото: БУ Омской области «Управление по охране животного мира»

У колеусов есть любопытная особенность: окраска изменяется в зависимости от освещения. Под прямыми лучами солнца листья становятся ярче, а в затененных местах приобретают более спокойные оттенки. Необычное растение будет радовать омичей весь сезон вплоть до заморозков, придавая саду неповторимый уют.

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