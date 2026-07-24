Бесплатный концерт группы IOWA пройдет на Зеленом острове в Омске

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 24 июля 2026 года, на территории парка «Зеленый остров» в Омске состоится масштабная праздничная программа с бесплатным выступлением популярной музыкальной группы IOWA (0+). Мероприятие станет ярким событием для местных жителей и гостей города, предлагающим разнообразные развлечения на открытых площадках.

Организаторы подготовили насыщенную программу, которая стартует в 15 часов. На малой сцене пройдет игровая программа «Музыкальный БУУМ» с конкурсами и викторинами. С 16 до 18 часов гости смогут принять участие в занятиях по латиноамериканским танцам под живую музыку вместе со студией «TU SALSA», освоив базовые движения сальсы и бачаты. Вечер на этой площадке завершится танцевальной вечеринкой с диджеем, которая продлится с 21 до 22 часов.

На главной сцене с 18 часов начнет работу караоке-проект «OMG», где любой желающий сможет исполнить любимые хиты в сопровождении профессиональных музыкантов. Также в программе заявлены выступления диджея-скрипача Марко Крассо и воздушных гимнастов. Кульминацией вечера станет концерт группы IOWA (0+), которая исполнит свои главные хиты перед омской публикой. Посещение мероприятия абсолютно бесплатное.

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