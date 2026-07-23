Омским защитником предпринимателей остался полковник Юрий Герасименко

Фото: Кирилл Янчицкий.

Губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении Юрия Герасименко исполняющим обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей. Документ об этом опубликован на портале правовой информации 16 июля.

Герасименко занимает данный пост с момента его создания в Омской области в 2014 году. и ежегодно переназначается.

Ранее он служил в милиции и полиции, преподавал в Омской академии МВД, является полковником в отставке. Основная его задача регионального бизнес-уполномоченного — защита прав и законных интересов предпринимателей в их отношениях с властью, федеральной и региональной.

«Назначить Герасименко Юрия Васильевича исполняющим обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области 16 июля 2026 года», — говорится в распоряжении.

Предприниматели могут обращаться к омбудсмену в случаях нарушения их прав, бюрократического давления, коррупции или возникновения административных барьеров. Юрий Герасименко успел поработать до Хоценко уже при двух губернаторах, Викторе Назарове и Александре Буркове.

Ранее мы писали, что в облправительстве переназначили замминистра внутренней политики.

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