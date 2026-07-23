Фото: Кирилл Янчицкий.

В воскресенье жарко будет до +27, в субботу до +25

В ближайшие выходные в Омске жаркая погода существенно не изменится в сравнении с концом рабочей недели. По данным «Яндекс Погоды», в субботу, 25 июля, осадков не ожидается, утром +19, скорость ветра 4 м/с (как и днем), днем до +25, вечером +25 градусов, ночью до +18. Влажность воздуха выше всего ночью, 59%.

В воскресенье, 26 июля, утром +21 градус, днем +27, вечером +26, ночью +19. Днем скорость ветра самая высокая, 4 м/с, а ночью самая высокая влажность, 70%.

В пятницу вечером воздух будет прогрет до +25 (по ощущениям +23), влажность составит 45%.

Ранее мы сообщали, что из-за дождей дачи в Осташково второй раз за сезон оказались затоплены.

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