Фото: Кирилл Янчицкий.
В воскресенье жарко будет до +27, в субботу до +25
В ближайшие выходные в Омске жаркая погода существенно не изменится в сравнении с концом рабочей недели. По данным «Яндекс Погоды», в субботу, 25 июля, осадков не ожидается, утром +19, скорость ветра 4 м/с (как и днем), днем до +25, вечером +25 градусов, ночью до +18. Влажность воздуха выше всего ночью, 59%.
В воскресенье, 26 июля, утром +21 градус, днем +27, вечером +26, ночью +19. Днем скорость ветра самая высокая, 4 м/с, а ночью самая высокая влажность, 70%.
В пятницу вечером воздух будет прогрет до +25 (по ощущениям +23), влажность составит 45%.
Ранее мы сообщали, что из-за дождей дачи в Осташково второй раз за сезон оказались затоплены.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru