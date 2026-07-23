В Омске контракт о реконструкции набережной Тухачевского оформили задним числом

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На портале «Госзакупки» опубликовали данные о подрядчике благоустройства набережной Тухачевского у Омской крепости. Контракт о них 22 июля заключили с ООО «АРТ Ремстрой» Карена Мартояна.

Сумма контракта составляет 514 млн рублей. Есть и контракт на выполнение второй очереди работ, его выиграла эта же компания. Вторая очередь оценена в 500 млн рублей.

Интересно тут то, что фактически работы на набережной начались еще с зимы. И в паспорте объекта было указано, что генеральным подрядчиком является ООО «Гарден Сити».

В июне Госстройнадзор выяснил, что реконструкция ведется без разрешения. В едином федеральном реестре появились сведения о такой проверке, где уточнялось, что незаконно ведется монтаж монолитных железобетонных конструкций и гидротехнических сооружений объекта с использованием строительной техники. В связи с этим официальное предостережение получило городское УДХБ (оно и является заказчиком работ).

Ранее мы также писали, что на благоустройство площади у КДЦ «Иртыш» в Омске потратят 17 млн рублей.

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