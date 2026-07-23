Для Андрея Корешкова срочно нашли замену соперника-американца на омском турнире

Фото: минспорта Омской области

Бойцу главного поединка омского турнира SFC 14 (16+) лиги Александра Шлеменко Андрею Корешкову экстренно заменили оппонента. В итоге он выйдет на бой против португальца Таффарела «АК-47» Рибейро вместо Энтони Айви.

Как уточнила и напомнила пресс-служба минспорта региона, изначально «Спартанец» должен был биться с Айви, представляющим США, но тот снялся с турнира из-за ухудшения здоровья. Вот почему организаторы экстренно нашли вместо него в бое, который станет частью матчевой встречи команды России и Казахстана против «сборной мира», именно Рибейро.

Таффарел известен как средневес, который не стесняется идти в размен и не боится ударов. 16 из своих 24 побед в карьере он добился нокаутом. Месяц назад он победил на турнире в Сербии в поединке с местным перспективным бойцом. Португалец ни разу не дрался в России и хочет начать подобные бои здесь с победы над одним из лучших полусредневесов мира.

Помимо Корешкова в объединенной команде России и Казахстана будут россияне Александр «ТОР» Подмарев, Алексей Полянский и Марат Рахманов, представители Казахстана Аслан Искандеров, Никита Балтабаев и Медгат Жакыпбек. Состав «сборной мира» назовем частично: Петр Валавски (Польша), Мурвет Рустамов (Азербайджан), Чарли «КУНГ-ФУ ПАНДА» Милнер (Великобритания), Амир Хоссейн Хабиби (Иран).

SFC 14 пройдет 25 июля на G-Drive Арене. Начало поединков – в 19:00.

За день до турнира – 24 июля – на главной сцене проекта «Пешеходный Любинский» в центре Омска в 20:00 состоится битва взглядов бойцов, а далее их пресс-конференция.

Ранее мы уже сообщали, что организаторы раскрыли подробности данного турнира.

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