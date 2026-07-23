Омский «Авангард» продлил контракт со своим молодым голкипером на три года

Фото: ХК «Авангард»

«Авангард» 22 июля объявил о подписании двустороннего контракт на три года с вратарем из своей системы Дмитрием Ивченко. В прошедшем сезоне он провел за «Омских Ястребов» 19 игр, не раз вызывался в юниорскую сборную, а также в составе омской команды ЮХЛ стал чемпионом России 2026 года.

«Вратарь, который был высоко отмечен за океаном, остается в системе нашего клуба. Наша задача – создавать условия, чтобы молодые игроки продолжали свое развитие в нашей стране. Этим летом мы смогли вернуть из-за океана Егора Афанасьева и Ивана Просветова. Уверен, что и у этих игроков, и у Дмитрия все получится», — так прокомментировал подписание генеральный менеджер «ястребов» Алексей Сопин (на фото).

Добавим, что Ивченко задрафтован в НХЛ командой «Ванкувер Кэнакс» в третьем раунде под общим номером 78.

Ранее КП Омск сообщала, что «Авангард» опроверг приобретение динамовского форварда-легионера.

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