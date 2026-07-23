Омские компании исчислили налог на имущество на 8,7 млрд рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

23 июля УФНС сообщило, что компании Омской области начислили налог на имущество за 2025 год на сумму 8,7 млрд рублей. Из них 8,1 млрд рассчитали по среднегодовой стоимости, еще 629 млн по кадастровой оценке.

Региональное министерство имущественных отношений утвердило новый перечень торгово-офисной недвижимости на 2026 год. В список включили все площади указанного назначения. Теперь фирмы на «упрощенке» и едином сельскохозяйственном налоге тоже обязаны платить с объектов соответствующей категории.

Налоговая служба напомнила, что уведомление о суммах авансов за второй квартал текущего года нужно подать не позднее 27 июля.

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