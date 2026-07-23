Задержанному в Армении уроженцу Омска могут продлить срок ареста

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили «РИА Новости» 21 июля, уроженцу Омска Александру Ермакову могут продлить содержание под стражей в Армении на 60 дней. Живущий в Москве сибиряк был задержан в аэропорту Еревана во время отдыха с женой.

Брата фигуранта заявил в беседе с корреспондентом, что Ермакова перепутали с разыскиваемым Интерполом тезкой. На самом деле силовикам нужен хакером, причастный к кибервзломам по всему миру.

Сейчас в Министерстве юстиции Армении изучают документы по запросу об экстрадиции россиянина, об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Мариам Мелкумян. Семья задержанного добивается его освобождения.

Известно, что ранее Александр Ермаков ранее работал в уголовно-исполнительной системе РФ.

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