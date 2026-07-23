Омский невролог объяснила, когда «туман в голове» опасен

Светлана Лысенок. Фото: министерство здравоохранения Омской области

23 июля омский минздрав рассказал о состоянии, когда голова словно наполнена ватой. Ведомство опубликовало разъяснения невролога Марьяновской ЦРБ Светланы Лысенок. По ее словам, указанное состояние возникает из-за недосыпа, стресса, обезвоживания или информационной перегрузки. Помогает отдых и режим.

Чаще всего ощущение затуманенности связано с поправимыми вещами: сон менее 7-8 часов, эмоциональное перенапряжение, нехватка воды, поток уведомлений и новостей, смена графика работы или поясов. В таких ситуациях достаточно наладить режим, организовать прогулки, уменьшить нагрузку на психику и больше пить.

Если затуманенность не проходит в течение нескольких дней, появляются головокружение, обмороки, онемение или слабость в конечностях, нарушается память, внимание, речь, зрение или координация, нужно обратиться врачу. Особенно если симптомы нарастают или возникли после травмы головы либо перенесенной инфекции.

«"Туман в голове" — очень распространенный симптом, с которым пациенты приходят на прием. Его нельзя назвать безобидным только потому, что он встречается часто: за ним могут скрываться разные механизмы — от банального переутомления до состояний, где важна своевременная медицинская помощь», — сказала невролог Светлана Лысенок.

Она также предостерегла от самодиагностики: только специалист способен определить причину и при необходимости назначить обследование.

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