Сегодня утром, 23 июля, синоптики зафиксировали повышенную активность магнитного поля Земли. Мощностью колебаний достигла почти 5 баллов. Соответствующую диаграмму можно увидеть в разделе «Омск» на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
До обозначенного максимума показатель скакнул резко — с двухбалльной отметки, это произошло в районе 4:00. Снижение геоволнений прогнозируют ориентировочно к часу дня. С начала следующих суток, 24 июля, ожидают новое усиление шторма. Пик, аналогичную интенсивность — около 5 баллов — зарегистрируют к полудню пятницы.
В последнюю субботу месяца, 25 числа, значительных возмущений магнитосферы не предвидится. Ожидают небольшой шторм мощностью до 3 баллов.
Ранее мы писали, что дожди и жара продлятся в Омской области до выходных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дачи в ОсташковЕ второй раз за сезон оказались под водой
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru