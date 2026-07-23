Фото: паблик «Омская красота»

Сегодня утром, 23 июля, синоптики зафиксировали повышенную активность магнитного поля Земли. Мощностью колебаний достигла почти 5 баллов. Соответствующую диаграмму можно увидеть в разделе «Омск» на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Фото: сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

До обозначенного максимума показатель скакнул резко — с двухбалльной отметки, это произошло в районе 4:00. Снижение геоволнений прогнозируют ориентировочно к часу дня. С начала следующих суток, 24 июля, ожидают новое усиление шторма. Пик, аналогичную интенсивность — около 5 баллов — зарегистрируют к полудню пятницы.

В последнюю субботу месяца, 25 числа, значительных возмущений магнитосферы не предвидится. Ожидают небольшой шторм мощностью до 3 баллов.

Ранее мы писали, что дожди и жара продлятся в Омской области до выходных.

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