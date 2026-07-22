Омичам на заметку: Госдума приняла закон о цифровых валютах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Госдуме во втором и третьем чтениях приняли федеральный закон «О цифровых валютах и цифровых правах». Новость сообщила 22 июля киберполиция. Для омичей, как и остальных россиян, определили порядок покупки, продажи, хранения и обмена криптоактивов. Также вводится надзор за работой бирж, брокеров, управляющих компаний и не только.

В регулируемую инфраструктуру включатся как действующие финансовые организации, так и новые участники — криптообменники и цифровые депозитарии. Основная часть закона начнет действовать 1 сентября 2026 года. Переходный период предусмотрен до 1 июля 2027-го. Запрет на на оплату товаров и услуг криптовалютой на территории России сохранится. Одновременно допускается ее применение во внешнеэкономической деятельности по особым требованиям.

Ранее мы писали, что приговор за криптомайнинг не смог оспорить бывший сотрудник омской ТЭЦ.

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