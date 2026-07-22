Омская прокуратура ужесточила контроль за дропперами

Фото: прокуратура Омской области

На пресс-конференции 22 июля старший прокурор Даниил Долгорук представил данные об IT-преступлениях в Омской области. В 2026 году в регионе зарегистрировали почти 1,7 тысячи хищений, совершенных с использованием цифровых технологий. Общий ущерб потерпевших превысил 618 млн рублей.

Отдельное внимание прокуроры уделили привлечению к ответственности так называемых дропперов — владельцев банковских карт, передававших свои счета за вознаграждение третьим лицам. По этой схеме в области возбудили более 100 уголовных дел, разбирательства организовали в рамках статьи №187 УК Российской Федерации.

Кроме того, в суды были направлены иски о взыскании неосновательного обогащения с тех, кому потерпевшие перечисляли свои деньги; о признании недействительными кредитных договоров, заключенных под влиянием обмана. В некоторых случаях надзорное ведомство требовало компенсацию с операторов связи. Прокуратура также оказывала правовую поддержку омичам для самостоятельной подготовки подобных исков.

Ранее мы писали, что транспортная прокуратура выявила нарушения, которые привели к сходу вагонов в Омской области.

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