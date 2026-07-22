Омские пожарные после ротации продолжают помогать томичам тушить огонь в лесах

Фото: Кирилл Янчицкий.

22 июля пресс-служба облправительства сообщила, что омские авиапожарные продолжают борьбу с огнем в лесах в Томской области. Ранее такое поручение им дал в июне губернатор Виталий Хоценко.

Решение было обусловлено осложнением лесопожарной обстановки в соседнем регионе. Спустя месяц работы состав группировки обновили, проведена ротация. Это позволяет продолжать далее выполнение задач.

В состав омской сводной команды, сформированной в помощь томичам, входят три группы: две из Омского и одна из Крутинского авиаотделений. Итого это 23 квалифицированных авиапожарных.

В июле шесть пожарных, отработавших в лесах месяц, вернулись домой, на смену им направили еще семь сотрудников. Ротация позволила сохранить численность сводной команды.

«Межрегиональная поддержка демонстрирует готовность сибирских регионов к совместным действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера», — отметили в пресс-службе.

Ранее мы также сообщали, что в Омской области при пожаре погибли два человека.

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