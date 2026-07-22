Омское минэнерго назвало крайний срок получения паспортов готовности к зиме

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Омске на очередном заседании штаба по подготовке к зиме областной министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко предупредил, что все муниципалитеты должны получить паспорта готовности до 20 ноября. Одновременно в Называевском и Кормиловском районах поставщики тепла уже успешно прошли проверки.

Отдельное внимание уделили на совещании благоустройству после ремонта теплосетей с выкапыванием труб из земли. Министр потребовал от «Тепловой компании» ускорить темпы и привести в порядок места, где проходил такой ремонт, до 1 октября, сообщила пресс-служба минэнерго.

Также введены строгие временные рамки для рассмотрения обращений граждан, касающихся ЖКХ. На устранение точечных жалоб на отключение горячей воды или состояние сетей теперь это не больше недели.

Один из подобных случаев с проблемой разрешили после вмешательства прокуратуры. Жительница улицы Бархатовой пожаловалась заместителю генпрокурора Сергею Зайцеву на плохую изоляцию труб и разрушенный после прошлогоднего ремонта асфальт. Министр Шнипко лично съездил на место, фигурирующее в жалобе, после чего рабочие сразу приступили к ремонту. Полноценно заасфальтировать данный участок компания должна до конца нынешней недели.

Ранее КП-Омск писала, что в Омске жалоб на отключение горячей воды стало на 20% меньше.

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