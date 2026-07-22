На медали к 310-летию Омска будет памятник Бухгольцу

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Омска утвердила дизайн и описание памятной медали, которую выпустят к юбилею города. Регалия называется «310 лет городу Омску», наградить ей могут и омичей, и гостей города.

Медалей отчеканят 310 штук, как и годов в юбилейной для города дате. Материалом для них будет бронза с латунным покрытием, диаметр наград составит 32 миллиметра.

На аверсе медали планируется изображение памятника основателю Омска Ивану Бухгольцу и даты «1716–2026» с надписью «310 лет со дня основания». Прямоугольную колодку украсят флагом Омска. Все награды будут упакованы в бордовые футляры с прозрачной крышкой, к каждой полагается удостоверение.

Ходатайствовать о вручении медали смогут только первые губернатор и его замы, мэр, вице-мэры и главы округов, а также главы спикеры Заксобрания и горсовета.

Ранее мы писали, что президент Владимир Путин наградил омских мать-героиню и уважаемых работниц культуры.

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