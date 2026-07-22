Подрядчик за 2 миллиона построит в Омске линии освещения на улице 5-й Армии

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Омска Сергей Шелест в своих аккаунтах в соцсетях анонсировал обустройство освещения на улице 5 й Армии. Муниципальный контракт об этом уже заключен, подрядчик определен.

Подрядчиком стало в данном случае ООО «Бизнес Групп». Его учредитель и директор — Наталья Медведева.

Работы «Бизнес-Групп» проведет на двух участках: от улицы Чернышевского до улицы Гусарова и от Госпитальной до 2 й Береговой.

Протяженность линии освещения превысит 600 метров. Стоимость контракта — примерно 2 млн рублей. По словам мэра, закончить обустройство планируется к сентябрю этого года. План призван сделать передвижение по улице более комфортным и безопасным в темное время.

Ранее мы сообщали, что суд обязал власти установить уличное освещение в трех селах под Омском.

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