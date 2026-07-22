Омские всадники выиграли 14 наград на Урале

В Свердловской области с 16 по 19 июля прошли конные соревнования «Большой Уральский круг». Омичи добились там немалых успехов, выиграв 14 медалей.
Помимо хозяев и наших всадников в стартах участвовали кони и спортсмены их Новосибирской, Пензенской, Челябинской областей, Удмуртии. Спортивные пары из Омской области завоевали тут восемь золотых, три серебряных и три бронзовых награды, сообщила пресс-служба минспорта области.
В том числе на маршруте с высотой препятствий до 70 см «на чистоту и резвость» Диана Пермякова на Дрим Викинге стала второй. В паре с кобылой Никой она же стала победительницей того же маршрута, а кроме того, завоевала еще две золотых медали, на маршрутах с высотой препятствий 90 и 100 см «в две фазы».
«Серебро» на маршруте с высотой в 100 см взяла наша Василиса Потапова на Лаузере. Они же выиграли маршрут 105 см «в две фазы».
Кроме того, Диана Пермякова на Нике стала лучшей на маршрутах «на чистоту и резвость» с высотой препятствий 95 см и была третьей на 105 см.
Ранее мы сообщали, что организаторы омского турнира по ММА (16+) с участием Андрея Корешкова раскрыли его подробности.
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