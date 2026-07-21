В Омске 400 строителям моста выплатили 22 млн рублей долгов по зарплате

Фото: Ольга ЮШКОВА.

21 июля прокуратура Омской области сообщила о выявлении нарушения трудового законодательства фирмой «СтройТраст». Работникам, занятым на капремонте моста имени 60 лет ВЛКСМ, в 2026 году не выплачивали зарплату вовремя.

Руководителю предприятия внесли представление. Также начальника и компанию привлекли к административной ответственности по частям 6-7 статьи 5.27 КоАП за невыплату или неполную выплату денег сотрудникам. После надзорного ведомства прокуратуры права более 400 работников восстановили. Долги погасили на сумму более 22 млн рублей. Кроме того, ООО выплатило людям компенсацию за задержку расчета — более 1 млн рублей.

Соблюдение трудовых прав работников предприятия остается на контроле региональной прокуратуры.

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