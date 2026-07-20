В Омске молния в грозу повредила левобережную электроподстанцию

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 19 июля в Омске и области прошла гроза с сильнейшим ливнем. В итоге одна из молний повредила подстанцию в Кировском округе Омска.

Подписчики группы «Инцидент Омск» во «ВКонтакте» сообщили, что из-за грозы обширная территория обслуживания подстанции осталась без электричества.

«Вчера, 19 июля, в 20:30 молния попала в подстанцию на мясокомбинате за поселком Солнечным. Отключили свет во всем микрорайоне Солнечный», — гласит сообщение.

Подтвердил это и мэр Сергей Шелест, в соцсетях написав, что

восстановительные работы на подстанции будут завершены в течение нескольких часов.

При этом объявленное 19 июля штормовое предупреждение о грозе и дожде действует и в понедельник до конца суток. Обь-Иртышское УГМС сообщило об этом так:

«Сегодня днем, 20 июля, по области продолжает действовать штормовое предупреждение – местами очень сильный дождь, сильный ливень, очень сильный ветер с порывами 25 м/с и более, крупный град, грозы. Температура воздуха +24...+29°».

Ранее мы писали, что в селе Элита в Омской области два человека погибли на пожаре.

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