Омские резиденты «Сколково» создали свой аналог западной нейросети Gamma

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Омске создали нейросеть, которая делает презентации за минуту. Называется она Slidy AI, это полностью российская разработка.

Нейросеть не уступает, а даже превосходит американские аналоги, заверили представители самой компании, создавшей ее, ООО «ИИ».

Это ООО, работающее и как резидент «Сколково», создало продукт, который собрал лучшее от западных сервисов, например, Gamma, но адаптирован под российские ситуации.

Система сама собирает структуру, подбирает дизайн, пишет текст, работает без VPN и без проблем с оплатой. Серверы ее расположены в России, интерфейс на русском.

Этим ИИ пользуются уже более 4,5 млн пользователей по стране. Но разработчики на этом не останавливаются. Нейросеть уже готовят к усилению возможностей. В ближайшее время она научится писать доклады, рефераты и даже официальные документы по ГОСТу.

Ранее мы писали, что 44 казахстанских компании поучаствуют в бирже деловых контактов на форуме России и Казахстана 24-25 июля.

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