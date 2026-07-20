В Омской области 14 человек за сутки пострадали в ДТП

Фото: Ольга ЮШКОВА.

За сутки 19 июля в Омской области на дорогах случилось 11 аварий. В них получили травмы 14 человек, сообщила областная Госавтоинспекция.

Ведомство уточнило, что в ходе надзора инспектора возбудили 600 административных дел за нарушения ПДД, из них 16 за вождение в нетрезвом состоянии опьянения и отказ от медосвидетельствования.

Нарушений ПДД пешеходами было 56. Нарушений правил перевозки детей зафиксировали 22. За проезд на красный сигнал светофора дел было возбуждено три.

Нарушений правил проезда пешеходных переходов было 20.

Ранее мы сообщали, что в Омске в авариях на улицах Молодежной и Красногвардейской пострадали два ребенка.

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