Ночь с 19 на 20 июля прошла в Омске неспокойно из-за ненастья. Серьезных происшествий удалось избежать, однако городским службам пришлось приступить к устранению последствий ливня и порывистого ветра. Об этом рассказали в пресс-центре администрации Омска.
В диспетчерскую управления дорожного хозяйства и благоустройства поступили единичные обращения от омичей в связи с штормом. Сейчас специалисты приводят в порядок дороги и тротуары, в местах подтоплений откачивают скопившуюся воду. Работы идут на улицах Малиновского, Транссибирской, Заводской и Певцова. Приходится также убирать поваленные деревья и сломанные ветки на Яковлева и 22 Партсъезда.
Как уточнил мэр, на подстанции «Мясокомбинат» молния повредила оборудование. Восстанавливать технику будут в течение нескольких часов.
УДХБ поделилось фото последствий урагана.
Ранее «Комсомольская правда — Омск» рассказала о смертельном огне в селе Элита: двое человек погибли при пожаре.
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