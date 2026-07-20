В в Таврическом под Омском вспыхнул автомобиль во время движения

Ночью в субботу, 18 июля, в рабочем поселке Таврическое загорелся автомобиль во время движения. Об этом рассказало сегодня, в понедельник, ГУ МЧС России по Омской области.
Сообщение об инциденте поступило в 00:06. На момент прибытия пожарных машина была полностью охвачена пламенем, Огонь распространился на 4 м². На тушение выехали четверо сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций, они использовали одну единицу специальной техники.
Открытое горение удалось ликвидировать уже в 00:13. Обошлось без пострадавших. Специалисты устанавливают причину пожара.
В МЧС также добавили, что за минувшие сутки в области зафиксировали 11 пожаров. Кроме того, сотрудники ведомства реагировали на 14 дорожно-транспортных происшествий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Омске за день в двух ДТП пострадали дети-пассажиры — на улицах Молодежной и Окружной
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru