В в Таврическом под Омском вспыхнул автомобиль во время движения

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Ночью в субботу, 18 июля, в рабочем поселке Таврическое загорелся автомобиль во время движения. Об этом рассказало сегодня, в понедельник, ГУ МЧС России по Омской области.

Сообщение об инциденте поступило в 00:06. На момент прибытия пожарных машина была полностью охвачена пламенем, Огонь распространился на 4 м². На тушение выехали четверо сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций, они использовали одну единицу специальной техники.

Открытое горение удалось ликвидировать уже в 00:13. Обошлось без пострадавших. Специалисты устанавливают причину пожара.

В МЧС также добавили, что за минувшие сутки в области зафиксировали 11 пожаров. Кроме того, сотрудники ведомства реагировали на 14 дорожно-транспортных происшествий.

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