Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

В омском парке «Зеленый остров» проходит 26-й Федеральный Сабантуй. В одном из крупнейших национально-культурных праздников участвуют около тысячи представителей более чем 30 регионов России и приграничных областей Казахстана. Об этом рассказали 18 июля в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

Церемонию открыли театрализованным прологом с участием творческих коллективов Татарстана, местного русского народного хора и других омских артистов. Кульминацией стало поднятие флага Сабантуя. После официальной части праздник продолжился национальными играми, соревнованиями по борьбе «Корэш», армрестлингу, гиревому спорту, конными состязаниями, мастер-классами и концертами.

Гости Сабантуя с интересом посещают этнодеревню, татарское подворье, аллею мастеров, выставки промыслов, интерактивные семейные пространства, детские и спортивные зоны, гастрономические локации. Отдельно организовано большое татарское чаепитие с угощениями из шурпы, чак-чака и ароматного чая.

Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

В открывающий день мероприятия организаторы передали переходящий символ — фигурку коня «Тулпар Ат». В 2027 году эстафету проведения Федерального Сабантуя примет Томская область. Праздник призван сохранять национальные традиции, развивать народное творчество и укреплять межнациональное согласие. Его проведение в Омске подтвердило роль региона как территории мира и добрососедства.

Фото: управление пресс-службы губернатора и правительства Омской области

Напомним, ранее мы писали о работе медиков в режиме повышенной готовности во время Сабантуя 17 и 18 июля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омичей предупредили о сильных дождях, граде и ветре до 21 м/с

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru