В Омской области Россельхознадзор выявил превышение нормы пестицидов в овощах

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Омское управление Россельхознадзора выявило нарушения в 15 образцах овощей и бобовых, произведенных в нашем регионе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

С начала текущего года в осуществление контроля за безопасным обращением с пестицидами управление провело 17 выездных проверок.

В Омском филиале Центра оценки качества продукции АПК анализировали образцы сои, огурцов, томатов, чечевицы и гороха.

В огурцах в итоге обнаружили пиридабен и циазофамид, которые в них вообще не допускаются. В томатах были тиофанат метил, флуопиколид и диэтофенкарб, они также не дозволены.

В чечевице содержание циперметрина превысило норму почти в два раза (1,392 мг/кг при допустимых 0,7 мг/кг), а тиаметоксама — более чем в 60 раз (0,6 мг/кг при норме 0,01 мг/кг). В сое этого же пестицида было больше нормы в 12 раз (0,6 мг/кг при допустимых 0,05 мг/кг).

Превышение допустимых уровней пестицидов может негативно влиять на здоровье, особенно при регулярном употреблении таких овощей. Материалы проверок ведомство отправило в Роспотребнадзор для принятия строгих мер к производителям.

Ранее мы сообщали, что Россельхознадзор на зерновых предприятиях региона проводил мониторинг на наличие вредителя, капрового жука, и ничего в итоге не обнаружил, что является фактом позитивным.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

MAX

Телеграм

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: egenia.demina@phkp.ru