В Омске музей городского быта вскоре откроется под новым названием

Фото: департамент культуры мэрии Омска

В Омске на улице Театральная, 7, в границах улиц Валиханова и Ленина, завершается восстановление исторического особняка купчихи Евдокии Кузьминой, построенного в 1913 году. Там вновь разместится Музей городского быта, но уже под названием «Омский музей семейных историй».

Особняк является одним из старейших памятников деревянного зодчества в Омске.

Как сообщил канал «Омск_путеводитель» в «Максе», ныне сотрудники музея готовят новую экспозицию. Основу коллекции там составят предметы и семейные реликвии разных поколений коренных омичей, собранные известным краеведом Владимиром Селюком. В свое время именно Селюк и создал музей городского быта.

Среди экспонатов снова будут документы, фотографии, мебель, посуда, светильники, одежда, украшения, часы. Здесь же ожидается и собрание старинных открыток с видами Омска.

Также в музее планируется создать зал для временных выставок, где инициаторами могут быть сами омичи.

Ранее о том, как шли работы по ремонту музея, мы писали в январе этого года.

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