В Омском аэропорту четыре рейса сильно задержались, два отменены

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Омском аэропорту имени Карбышева 17 июля существенно задержались четыре рейса (прибывающих и вылетающих), а два были отменены.

По данным онлайн-табло аэропорта, отменили рейсы в Астану, один из них должен был вылететь в 20:10. Еще один отмененный рейс туда планировался на 11:00.

Вылетавшие в Якутск и Минводы борты сильно задержались (до 0:35 18 июля и 12:30 вместо 9:10 соответственно). Самолет компании «Якутия» в Якутск должен был вылететь еще в 13:45 днем.

Прилетавшие лайнеры из Сочи и Новосибирска задержались, первый уже как минимум на четыре часа, второй — непонятно, так как изначальное время его прилета в скором будущем, в 18:05.

Ранее мы писали, что задержки и отмены рейсов в порту были 13 июля.

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