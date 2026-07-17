Замгубернатора Омской области вступил в отряд БАРС-55

17 июля губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что его заместитель Алексей Ромахин вступил в добровольческий отряд БАРС-55.
Атаман местного отдельского казачьего общества Сибирского казачьего войска теперь совмещает обучение военному делу с основной работой.
«Подать заявление и узнать подробности о выплатах и мерах поддержки для вступивших в отряд БАРС-55 можно в военном комиссариате или по телефону: 23-84-07», — добавил глава региона.
Добровольцев отрядов БАРС-55 будут учиться оказывать медпомощь в экстремальных условиях, осваивать военного дела и РЭБ.
Ранее мы писали, что в Омской области добровольцев-участников СВО приравняли к военнослужащим.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На выплаты в повышенном размере могут рассчитывать жены омских бойцов спецоперации
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
MAX
Телеграм
Одноклассники
ВКонтакте
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: egenia.demina@phkp.ru