Замгубернатора Омской области вступил в отряд БАРС-55

Фото предоставила пресс-служба губернатора и правительства Омской области

17 июля губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил, что его заместитель Алексей Ромахин вступил в добровольческий отряд БАРС-55.

Атаман местного отдельского казачьего общества Сибирского казачьего войска теперь совмещает обучение военному делу с основной работой.

«Подать заявление и узнать подробности о выплатах и мерах поддержки для вступивших в отряд БАРС-55 можно в военном комиссариате или по телефону: 23-84-07», — добавил глава региона.

Добровольцев отрядов БАРС-55 будут учиться оказывать медпомощь в экстремальных условиях, осваивать военного дела и РЭБ.

Ранее мы писали, что в Омской области добровольцев-участников СВО приравняли к военнослужащим.

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