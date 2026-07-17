Главный финансист Омска: бюджет-2026 остается и социальным, и инвестиционным

Фото: Сергей Сапоцкий

В конце 2025 года городской бюджет на 2026-й год был сверстан как бездефицитный, в настоящее время годовой дефицит городского бюджета прогнозируется в сумме 789 миллиона рублей.

«Порядка 600 млн это средства, которые мы получили от застройщиков по инфраструктурному сбору. Это целевые средства, на которые будет вестись строительство детского сада на 310 мест по проспекту Мира. Таким образом, дефицит больше математический, чем фактический. Реально увеличить расходы бюджета на 180 млн нам пришлось в апреле в связи с чрезвычайной ситуацией на доме по улице Королева, 4А. Эти средства были направлены на незамедлительное расселение жильцов», − пояснила Ольга Илютикова.

Главный финансист города добавила, что на сегодняшний день кассовые выплаты составили 321 млн рублей. Еще на 20 миллионов – документы в обработке. Люди получают деньги оперативно, работа по выплатам компенсаций жителям продолжается.

Основные параметры

За истекший период изменения в бюджет города вносились уже пять раз, и на сегодняшний день доходы казны увеличились на 3 млрд рублей.

В первом полугодии 2026 года доходы и расходы бюджета сформировались в рамках планируемых параметров. В муниципальный бюджет поступило 20,4 миллиарда рублей. Это 47,3 % от годового прогноза. Основное увеличение произошло за счет поступления межбюджетных трансфертов и увеличения налоговых доходов.

По межбюджетным трансфертам в казну города пришло порядка 8 млрд рублей. Средства распределены на благоустройство, ремонт дорог и тепловых сетей и решение других традиционных задач. К примеру, беспрецедентная сумма, 5 572 млн, предназначена в этом году для дорожного фонда. Из них 3 044 млн уже поступили.

И новым направлением этом году стала программа по развитию туризма.

Фактические расходы бюджета за первое полугодие 2026-го составили 22 315 млн рублей. Основные средства направлены на образование (11 459 млн), ЖКХ (2 665 млн) и транспорт (1 484 млн).

«В целом все показатели у нас в пределах планируемых цифр, и мы надеемся на 100% исполнение плана по поступлению доходов», заключила Ольга Илютикова.

Давая оценку бюджету города в целом, главный финансист отметила: бюджет сохраняет свою социальную направленность, но при этом специалистам удалось найти механизмы, позволяющие инвестировать в будущее Омска.

«Если до 2016 года суммы адресной инвестиционной программы исчислялись в 100-150 миллионов, то сейчас речь идет о миллиарде рублей. Это позволяет городу не просто закрывать свои социальные обязательства, но и планомерно развиваться», подытожила директор департамента финансов.

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