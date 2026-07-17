В Омске простились с ветераном следствия Денисом Понуровским, погибшим на СВО

Денис Понуровский. Фото: СУ СК России по Омской области

В Омске состоялась церемония прощания с Денисом Понуровским, ветераном органов следствия и почетным сотрудником Следственного комитета России. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции, до конца исполнив свой воинский и профессиональный долг. О тяжелой утрате сообщили в СУ СК России по Омской области.

Денис Понуровский прошел значительный профессиональный путь в правоохранительных органах. Коллеги охарактеризовали его как принципиального, ответственного и волевого сотрудника. Его профессионализм, преданность делу и высокие моральные принципы всегда служили примером для молодых следователей. Аналитический склад ума, твердый характер и умение решать самые сложные задачи помогали ему не только в кропотливой следственной работе, но и при несении военной службы в экстремальных условиях.

Представители ведомства подчеркнули, что стойкость и самоотверженность Понуровского, проявленные им в ходе специальной военной операции, были отмечены на самом высоком уровне. Офицер с честью справлялся с поставленными командованием задачами и своим личным примером ежедневно вдохновлял сослуживцев на передовой.

Редакция «КП Омск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким погибшего героя.

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