Под Омском мусоровоз снес угол жилого дома, повредив квартиру

Фото: прокуратура Омской области

У большегруза «МАЗ», вывозившего твердые бытовые отходы, при движении в поселке Нововаршавка опустился гидравлический подъемный механизм. Из-за этого автомобиль наехал на угол многоквартирного дома. Новость сообщила 15 июл прокуратура Омской области.

В пресс-службе уточнили, что происшествие зарегистрировали на улице Есенина. Травмы никто из людей не получил, однако повредились машина и жилые помещения здания: обрушились стеновая панель и деревянный каркас. На месте случившегося работает прокурор района Георгий Котов.

Надзорное ведомство организовали проверку. С привлечение профильных специалистов оценят пригодность дома для проживания и соблюдение прав граждан. Ход разбирательств проконтролирует прокуратура.

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