В Омской области 3186 человек пострадали от укусов клещей с начала сезона

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году с начала сезона активности лещей в медорганизации Омской области обратились 3186 пострадавших. В числе укушенных оказались 995 детей. Случаев заражения инфекцией заболеваний выявлено не было. Свежей статистикой поделились 15 июля в региональном управлении Роспотребнадзора.

В 2026 году запланированы акарицидные обработки территорий. Уже обезврежено около 3490 га — учреждения, кладбища и парки. В лабораториях исследовали 95,8% снятых с людей паукообразных. Зараженных боррелиями оказалось 12,2%, вирусом клещевого энцефалита 2,1%, возбудителями моноцитарного эрлихиоза 2,3%, гранулоцитарного анаплазмоза 1%.

В Роспотребнадзоре местным жителям напомнили, что соблюдение мер профилактики при выходе на природу и своевременное обращение к врачам помогают предотвратить развитие инфекций.

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