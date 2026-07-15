Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Омской области готовятся к Федеральному Сабантую, тот пройдет здесь 17-18 июля. Событие объединит участников из 30 регионов РФ, будут и представители Казахстана.

Организаторы ожидают огромное число людей, так что минздрав региона планирует обеспечить постоянное медицинское сопровождение всех точек праздника.

Для оперативного оказания помощи будут дежурить четыре машины скорой помощи.

В первый день праздника медики будут дежурить на Омском ипподроме, где с 13:00 до 16:00 пройдут конные бега. Также вечером 17 июля с 18:00 и до завершения праздничного концерта скорая помощь будет в готовности и у Концертного зала.

18 июля местом праздника станет «Зеленый остров». Здесь медики будут следить за ситуацией на главной площади Сабантуя с 13:00 до 17:00.

Помимо штатных медиков на площадках будут работать и квалицированные медицинские волонтеры.

Для оперативного реагирования на любые ЧС в режим повышенной готовности заранее переведены все службы Территориального центра медицины катастроф.

Ранее мы публиковали программу проведения Федерального Сабантуя в Омске.

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