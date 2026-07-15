Суд на два месяца отправил в СИЗО экс-директора «Тепловой компании»

Фото: Кирилл Янчицкий.

В Омске дежурный судья Куйбышевского райсуда удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения экс-гендиректору АО «Тепловая компания» Владимиру Дмитриева в виде заключения в СИЗО в связи с уголовным делом. Ходатайство об этом аресте было поддержано прокуратурой, сообщили «Коммерческие вести».

Срок в СИЗО определен Дмитриеву стандартный, два месяца. Это КП-Омск подтвердила объединенная пресс-служба судов области. Как известно, при необходимости далее его могут продлевать, также по решению суда.

Уголовное дело против Дмитриева ведется по эпизоду с попыткой дачи ему взятки от бизнесмена, желавшего получить контракты на восстановление благоустройства территорий, нарушенного из-за плановых и аварийных ремонтов на теплосетях.

Ранее мы уже писали, что в «Тепловой компании» и.о. гендиректора вместо Дмитриева стал Петр Хромых. Об этом 15 июля объявила мэрия Омска.

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