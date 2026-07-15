Суд дал один год колонии омичу за пропаганду идеологии уголовников

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Советский райсуд Омска приговорил к одному году колонии местного жителя по делу о пропаганде символики запрещенного в России движения, культивирующего в повседневности блатные и уголовные понятия и традиции. Об этом 16 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Омской области.

Мужчина был признан виновным по ч.1 ст.282.4 УК («Неоднократные пропаганда и публичное демонстрирование атрибутики экстремистских организаций»). Наказание ему назначено отбывать в колонии общего режима.

Подсудимый ранее уже привлекался к административной ответственности за пропаганду экстремистской символики. Суд выяснил, что в данном случае он вновь совершил аналогичное деяние.

«В период с 29 марта по 15 августа 2023 года он на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» (...) осуществлял пропаганду и публичное демонстрирование атрибутики международного общественного движения «Арестантское уголовное единство», признанного решением Верховного Суда РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории России», — уточнили в пресс-службе судов.

Также подсудимого лишили на два года права заниматься администрированием сайтов и страниц с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета.

Ранее мы писали, что в Омске УФСБ завело дело на местного жителя за оправдание терроризма.

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