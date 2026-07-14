Омские автовладельцы сэкономили на транспортном налоге 84,7 млн рублей

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В 2025 году льготы по транспортному налогу в Омской области получили 29 тысяч физических лиц и 55 организаций. Общая сумма послаблений достигла 84,7 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.

Всего плательщиками стали 480 тысяч местных жителей и 7 тысяч компаний. Физлицам начислили 1,7 млрд рублей, юрлицам 317,2 млн. В налоговой службе поделились и другой статистикой. Так, основу автопарка в Омской области сегодня составляют 245 тысяч легковых машин мощностью до 100 лошадиных сил. За год на 3% выросло число автомобилей с двигателем от 150 до 200 л. с., до 53 729 единиц транспорта. Это на 1 420 больше, чем в 2024-м.

В 98% случаев льготы предоставили автоматически, без подачи заявлений. Такой порядок применили к участникам специальной военной операции, членам их семей и многодетным родителям. Для юридических лиц сумма льгот составила 14,1 млн рублей, для физических 70,6 млн.

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